В маленькой квартире одесситка содержала более 60 котов

В Одессе из-за отсутствия городского приюта для животных массово функционируют частные передержки с антисанитарными условиями. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили члены общественной организации «Общественный совет зоозащитников Одессы», передает ИА «Одесса-медиа».

По словам зоозащитников, в городе существуют частные приюты, условия в которых приближенные к необходимым – приют располагается на изолированной от жилых домов территории, животных обеспечивают питанием, удовлетворяют их потребности в физической нагрузке.

Однако большинство приютов и передержек являются обычными квартирами, где ни одно из этих условий не соблюдено.

«Помещение приюта должно располагаться не ближе, чем в 300 метрах от жилых домов, чтобы не мешать соседям. Соответственно, трехкомнатная квартира в «хрущевке» – явно не подходящий для этого вариант», – отметила президент ОО «Общественный совет зоозащитников Одессы» Светлана Барсукова.

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Один из таких приютов под названием «Нэка» расположился в двухкомнатной квартире на Черемушках. На сорока пяти квадратных метрах уживались около 65 кошек. Хозяйка считала себя волонтером, создала в социальных сетях группу и собирала деньги на содержание питомцев. В месяц удавалось собрать 5-7 тыс. гривен, которые, как считают соседи, женщина тратила на себя.

«К нам одновременно с жалобой обратились соседи этой женщины и одна из волонтеров, которая помогала приюту заочно. Когда она впервые пошла в приют, была шокирована антисанитарией, в которой живут кошки, все они, и даже котята, больные», – подчеркнула Светлана Барсукова.

В конце апреля активисты отправились в приют, чтобы убедить женщину прекратить собирать кошек. На место даже вызвали полицию, но хозяйка дверь не открыла.

«После, ночью, из квартиры выносили пакеты предположительно с трупами животных. Но соседи рассказали мне об этом очень поздно. Если бы я знала, что так будет, то стояла бы возле альтфатеров, вызвала бы следственную группу, чтобы они забрали трупы на экспертизу, и мы поняли бы, от чего они умерли. Полицию я, кстати, вызываю всегда и советую так делать всем», – рассказала юрист организации Ольга Целинская.

В итоге часть котов из этого приюта удалось спасти. Шефство над ними взяли активисты.

В настоящее время с жалобами на существование частных приютов в многоквартирных домах к активистам обратились семеро горожан.