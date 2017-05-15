Европарламент будет поддерживать Украину в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС - Семерак

Ввод в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента на объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС – еще один стратегический шаг в превращении зоны отчуждения в экологически безопасную систему.

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Об этом министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил во время встречи с членом Европейского парламента Ребеккой Хармс, сообщила пресс-служба Минэкологии.

Стороны обсудили этапы введения нового безопасного конфайнмента в эксплуатацию и дальнейшую поддержку данного международного проекта странами-вкладчиками ЕБРР.

Семерак отметил, что благодаря огромной поддержке мирового сообщества новый безопасный конфайнмент установлен в проектное положение над объектом «Укрытие» разрушенного 4-го энергоблока, а сейчас продолжается процесс поэтапного ввода его в эксплуатацию согласно утвержденным графикам. Кроме того, была построена необходимая инфраструктура для обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а блоки ЧАЭС полностью освобождены от ядерного топлива и приведены в состояние, которое несет значительно меньше рисков.

По словам Хармс, Украина будет нуждаться в поддержке международного сообщества для введения в эксплуатацию саркофага и для дальнейших работ в зоне отчуждения.

«Парк солнечной энергетики является безусловным шагом вперед и символом безопасной и устойчивой энергетики. Во время проведения любых мероприятий в зоне отчуждения должна быть обеспечена безопасность работников. Продление сроков эксплуатации украинских атомных электростанций и увеличение объемов их использования связаны с появлением новых рисков, в связи с чем техническое переоснащение и лицензии должны соответствовать международным стандартам», - отметила она.

Семерак также сообщил, что в зоне отчуждения начато строительство солнечных электростанций, подчеркнув, что заинтересованность инвестировать в создание парка возобновляемой энергетики выразили ряд известных международных компаний.