Вопросы экологии в ОРДЛО необходимо ставить на переговорах в Минске – Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш убежден, что вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах в Минске. Об этом он заявил на межведомственном совещании по решению проблемных вопросов в экологической сфере Донбасса, под председательством Вице-премьер-министра – Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Решение экологических проблем на востоке нуждается в качественной координации между органами центральной и местной власти, а также тесного сотрудничества с представителями международных организаций, осуществляющих оценку и мониторинг ситуации. Профильные ведомства, в первую очередь, должны иметь целостную картину, анализ и оценку рисков, а также заранее спланированный порядок действий в случае опасных ситуаций. Бесспорно, вопросы экологии в Луганской и Донецкой областях необходимо ставить на переговорах в Минске. Прежде всего нам нужно уточнить список всех предприятий на неподконтрольных территориях, которые требуют внимания и доступа международных экспертов для предотвращения чрезвычайных ситуаций экологического и техногенного характера», – отметил Вадим Черныш.

Вице-премьер и другие члены Правительства особое внимание уделили сложной экологической ситуации и рискам техногенных и экологических катастроф, связанных с предприятиями на оккупированных территориях. После их рейдерского захвата оккупационными “властями” отсутствует нормальный мониторинг соблюдения экологических норм и стандартов, и это вызывает особую озабоченность. Критической является ситуация с затопленными шахтами на оккупированных территориях, где уровень воды почти достиг предельно допустим уровня и требует принятия незамедлительных профилактических мер. Все участники совещания высказали позицию, что нужно требовать немедленного допуска к затопленных шахт международных экспертов, немедленного откачки воды.

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«Нужно в кратчайшие сроки провести экологический мониторинг на Донбассе, определить основные проблемы и в краткосрочной перспективе при поддержке профильных министерств реализовать меры, направленные на восстановление экологической сферы на востоке Украины», – отметил Геннадий Зубко.

По результатам совещания было решено поручить представителям Донецкой и Луганской областей актуализировать план мероприятий для решения проблемных вопросов в сфере экологии на Донбассе.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала, что контролируемые Россией боевики не дают международным экспертам возможности провести оценку экологической ситуации на затопленных шахтах Донбасса.