Прокуратура открыла дело насчет опасного для экологии строительства керченского моста

Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве относительно строительства Керченского моста, которое может привести к экологической катастрофе.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, производство открыто по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности во время строительства транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, что нанесло тяжкие последствия природной окружающей среде.

По предоставленной прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкая смена химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе дельфинов, занесенных в Красную книгу.

Читайте такжеВ районе строительства скандального Керченского моста нашли истребитель США времен Второй мировой (фото, видео)

«Итак, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе. В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строится объект, который вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение», - отмечают в прокуратуре.

Кроме этого, возведение гидротехнического сооружения повлияет на ухудшение транспортных условий пролива, а также возникнет риск прохода транспорта между опорами.

По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости укрепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Досудебное расследование продолжается.