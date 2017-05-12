Боевики не дают оценить экологическую ситуацию на затопленных шахтах Донбасса - Геращенко

Контролируемые Россией боевики не дают международным экспертам возможности провести оценку экологической ситуации на затопленных шахтах Донбасса.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что в правительстве состоялось межведомственное совещание под председательством профильного вице-премьер-министра Геннадия Зубко, министра экологии Остапа Семерака, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша, представителей Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций, министерств и украинских представителей в минских рабочих группах.

"По нашему общему мнению, нужно усилить внимание мира к этим экологическим рискам, требовать доступа международных экспертов ко всем предприятиям, имеющим опасное производство, на временно оккупированных территориях, и которые сегодня рейдерски захвачены оккупантами и боевиками", - заявила Геращенко.

"Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума. Наши международные партнеры по "нормандскому формату" готовы содействовать в экспертизе экологической ситуации на шахтах, проведении откачивания и восстановительных работ, предоставлении экспертов. Но другая сторона не дает доступа экспертам - и это может закончиться очень серьезной экологической катастрофой в регионе", - подчеркнула она.

По ее словам, экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленного реагирования со стороны местных и центральных органов исполнительной власти Украины и мира.

"Очень тяжелая ситуация с предприятиями вблизи линии соприкосновения, на некоторых нарушен производственный цикл из-за постоянных обстрелов. Украинские (участники) переговоров в Минске неоднократно поднимали вопрос обеспечения режима тишины для проведения ремонтных и восстановительных работ предприятий, расположенных вблизи линии разграничения. Однако РФ и ОРДЛО не предоставляют гарантий и не дают возможности нормально провести ремонтные и восстановительные работы. Особенно остро этот вопрос стоит для Торецкого фенольного завода, Авдеевского коксохимического комбината, других стратегических и инфраструктурных объектов", - заявила Геращенко.

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Так же, как отмечает представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, очень важно усовершенствовать мониторинг экологической ситуации на Донбассе, срочно уточнить списки всех предприятий на оккупированных территориях, которые требуют внимания и немедленного доступа международных экспертов.

"Особенно сложная ситуация на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) вблизи Авдеевки. Там для производственных целей хранятся тонны жидкого хлора, и в случае повреждения контейнеров с хлором из-за обстрелов экологическая катастрофа угрожает всему региону. Поэтому ключевым остается вопрос безопасности, мониторинг представителями миссии СММ ОБСЕ соблюдения тишины вблизи инфраструктурных и экологически опасных объектов. Мы готовим оценку последствий подтопленных и затопленных шахт. И за это обязательно будет ответственность оккупантов. За каждое уничтоженное украинское предприятие", - подытожила Геращенко.