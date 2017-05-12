Боевики не дают оценить экологическую ситуацию на затопленных шахтах Донбасса - Геращенко
Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума.
Контролируемые Россией боевики не дают международным экспертам возможности провести оценку экологической ситуации на затопленных шахтах Донбасса.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.
Она рассказала, что в правительстве состоялось межведомственное совещание под председательством профильного вице-премьер-министра Геннадия Зубко, министра экологии Остапа Семерака, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша, представителей Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций, министерств и украинских представителей в минских рабочих группах.
"По нашему общему мнению, нужно усилить внимание мира к этим экологическим рискам, требовать доступа международных экспертов ко всем предприятиям, имеющим опасное производство, на временно оккупированных территориях, и которые сегодня рейдерски захвачены оккупантами и боевиками", - заявила Геращенко.
"Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума. Наши международные партнеры по "нормандскому формату" готовы содействовать в экспертизе экологической ситуации на шахтах, проведении откачивания и восстановительных работ, предоставлении экспертов. Но другая сторона не дает доступа экспертам - и это может закончиться очень серьезной экологической катастрофой в регионе", - подчеркнула она.
По ее словам, экологическая ситуация на Донбассе остается крайне опасной и требует немедленного реагирования со стороны местных и центральных органов исполнительной власти Украины и мира.
"Очень тяжелая ситуация с предприятиями вблизи линии соприкосновения, на некоторых нарушен производственный цикл из-за постоянных обстрелов. Украинские (участники) переговоров в Минске неоднократно поднимали вопрос обеспечения режима тишины для проведения ремонтных и восстановительных работ предприятий, расположенных вблизи линии разграничения. Однако РФ и ОРДЛО не предоставляют гарантий и не дают возможности нормально провести ремонтные и восстановительные работы. Особенно остро этот вопрос стоит для Торецкого фенольного завода, Авдеевского коксохимического комбината, других стратегических и инфраструктурных объектов", - заявила Геращенко.
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Так же, как отмечает представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, очень важно усовершенствовать мониторинг экологической ситуации на Донбассе, срочно уточнить списки всех предприятий на оккупированных территориях, которые требуют внимания и немедленного доступа международных экспертов.
"Особенно сложная ситуация на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) вблизи Авдеевки. Там для производственных целей хранятся тонны жидкого хлора, и в случае повреждения контейнеров с хлором из-за обстрелов экологическая катастрофа угрожает всему региону. Поэтому ключевым остается вопрос безопасности, мониторинг представителями миссии СММ ОБСЕ соблюдения тишины вблизи инфраструктурных и экологически опасных объектов. Мы готовим оценку последствий подтопленных и затопленных шахт. И за это обязательно будет ответственность оккупантов. За каждое уничтоженное украинское предприятие", - подытожила Геращенко.