В Крыму зафиксировали самый массовый за последние годы случай гибели дельфинов

По состоянию на 9 мая в прибрежной зоне Черного моря были обнаружены тела 103 дельфинов, из них 31 особь – в Крыму.

Как сообщает местное издание Kafa news со ссылкой на "Российскую газету", расследованием причин трагедии занимается Азово-черноморская природоохранная прокуратура оккупационных властей.

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По предварительным данным, массовая гибель дельфинов может происходить по 4 различным причинам. При вскрытии, в желудках особей обнаружен жесткий панцирный моллюск. Так же рассматривают и версию физического воздействия. Млекопитающие могли запутаться в установленных рыболовецких сетях, как это бывало неоднократно. Ещё одной версией является потеря вожаком стаи геолокации. Он мог выброситься на берег, после чего остальные члены стаи последовали его примеру.

Также в Черном море взяты пробы воды для проведения лабораторного исследования. Ученые экологи говорят, что за последние несколько лет это самый массовый случай гибели дельфинов.