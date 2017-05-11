На Полтавщине обнаружили ужа-гиганта весом 35 килограммов (фото)
04:47, 11 мая 2017Экология
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Специалисты Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Минприроды подтвердили, что это уж.
Скорее всего, это самка / Фото Сергей Соловей, Facebook
На днях в Шишаках Полтавской области поймали аномально большого ужа, который больше смахивает на удава.
Как передают «Факты ICTV», в длину этот гигант достигает 2,4 м и весит 35 кг.
Фото змеи выложил в Facebook председатель фракции УКРОП в Полтавском облсовете Сергей Соловей.
«Этот красавец сидел на дереве», – пишет автор фотографии.
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Специалисты Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Минприроды подтвердили, что это уж, а не полоз.
По их словам, скорее всего, это самка.
Эксперты также сказали, что ужи такой длины встречаются очень редко, обычно они достигают в длину 1 м.
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