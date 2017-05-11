На Полтавщине обнаружили ужа-гиганта весом 35 килограммов (фото)

На днях в Шишаках Полтавской области поймали аномально большого ужа, который больше смахивает на удава.

Как передают «Факты ICTV», в длину этот гигант достигает 2,4 м и весит 35 кг.

Фото змеи выложил в Facebook председатель фракции УКРОП в Полтавском облсовете Сергей Соловей.

«Этот красавец сидел на дереве», – пишет автор фотографии.

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Специалисты Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Минприроды подтвердили, что это уж, а не полоз.

По их словам, скорее всего, это самка.

Эксперты также сказали, что ужи такой длины встречаются очень редко, обычно они достигают в длину 1 м.