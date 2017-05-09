США отложили решение о выходе из Парижского климатического соглашения - Reuters

На фоне активных попыток мирового сообщества убедить США не отказываться от участия в Парижском соглашении по защите климата и ограничении парниковых выбросов Вашингтон отложил решение о выходе из этого договора, передает Reuters, ссылающийся на свои источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Причиной этого решения называют "проблемы с датой" совещания, отмечается в сообщении, пишет DW.

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Целью встречи было преодолеть внутренние разногласия вокруг того, должен ли Трамп соблюдать свое предвыборное обещание прекратить участие США в Парижской соглашении 2015 года. В интервью Reuters в конце апреля Трамп объявил, что соответствующее решение будет принято в течение примерно двух недель.

8 мая участники Конференции ООН по климату, проходящей в Бонне, призвали Вашингтон не выходить из глобального договора.

Как сообщал УНИАН, Соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам глобальных изменений климата. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди них и Украина.

Верховная Рада Украины приняла закон "О ратификации Парижского соглашения" 14 июля 2016 года, а 1 августа 2016 года президент Петр Порошенко его подписал.

Соглашение предусматривает обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью сдерживания повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.