В Ирландии поймали крупную шестижаберную акулу

Рыболов-любитель поймал у побережья Ирландии гигантскую шестижаберную акулу длиной около семи с половиной метров и весом около 680 кг, пишет Би-Би-Си.

Это самая большая акула этого вида, когда-либо пойманная на удочку в Европе. Англичанин Бен Бонд полтора часа в одиночку боролся с огромной рыбой.

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После изнурительной схватки ему удалось поднять добычу на поверхность и сфотографировать. Затем он снял акулу с крючка и выпустил на свободу.

Шестижаберная акула - самая крупная акула из семейства многожаберных. Она обитает на больших глубинах и питается главным образом рыбой, в том числе меньшими по размеру собратьями, но иногда охотится и на тюленей.

По данным энциклопедии, размеры шестижаберных акул не превышают 5,5 метра.

26-летнему рыболову-любителю и раньше доводилось ловить акул, но такие крупные рыбины ему еще не попадались на крючок.

В разговоре с Би-би-си он сказал, что не испытывал никакого страха, пока вытягивал гигантскую акулу, и даже заглянул прямо в ее челюсти, которые, по его словам, были "очень массивными".

"Пожалуй, самым приятным было наблюдать, как она уплывала. Я не хотел убивать такое восхитительное существо", - признался Бонд.

В управлении по делам рыболовства Ирландии оценили фотографию пойманной акулы и назвали ее "настоящим чудовищем морских глубин".

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"Поскольку акулу выпустили и она не была взвешена на берегу, точный вес ее назвать сложно. Тем не менее, похоже, что эта акула - одна из самых больших рыб, когда-либо пойманных на удочку в Европе", - сказала Би-би-си представитель ведомства.

"Этот вид промысла легален", - добавила она. В Ирландии разрешено спортивное рыболовство, при котором пойманную рыбу не убивают, а отпускают на волю.