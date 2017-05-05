На Волыни 10 часов длится блокада варшавской трассы (фото, видео)

В Волынской области около 100 человек в течение 10 часов перекрывают международную трассу Киев – Ковель – Ягодин возле сел Заячевка и Озерное Ковельского района из-за незаконной выгрузки отходов Ковельского филиала ГП «Укрветсанзавод».

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, акция началась сегодня, 5 мая, около 9.00. Протестующие ограничили движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге международного значения М07, так называемой «Варшавке».

Причиной перекрытия является недовольство местных жителей выгрузкой вблизи села Поворск отходов с Ковельского филиала ГП «Укрветсанзавод».

Сведения полиция внесла в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий. Охрану правопорядка и обеспечение безопасности дорожного движения осуществляют шесть сотрудников Ковельского отдела полиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Волынской облгосадминистрации Сергей Кошарук, местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила место захоронения животных отходов ветсанзавода на территории карьера вблизи села Поворск.

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По словам Кошарука, недовольные этим люди помешали выгрузке отходов непосредственно в карьер. Поэтому до 200 тонн отходов оказались на подъезде к нему.

Как отмечает заместитель председателя Волынской ОГА, напуганные некоторыми политиками местные жители требуют их забрать, иначе продолжат блокирование трассы.

«Этот протест, как и предыдущие акции, базируется на информации, что данное сырье заражено. На самом деле это неправда. Официальные заключения исследований и результаты многочисленных анализов свидетельствуют, что сырье ничем не заражено и экологически безопасно. Панику сеют и используют политики», - отметил Кошарук.

По его словам, до конца дня должно поступить согласование или не согласование от Минобороны о размещении на территории определенных участков Поворского полигона отходов Ковельского санзавода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, по факту загрязнения земель вблизи села Поворск отходами животного происхождения начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований сегодня после поступления в Ковельский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области коллективного обращения граждан. В нем говорится о том, что на территории урочища «Тыща» неизвестные лица разгрузили около 15 грузовых автомобилей с отходами животного происхождения.