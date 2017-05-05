На Волыни в поле вывезли 15 КамАЗов трупов животных: возмущенные жители перекрыли варшавскую трассу (фото)

На Волыни возмущенные жители перекрыли дорогу Киев-Ковель-Ягодин, так называемую варшавскую трассу, через гнилые туши животных, которые ночью появились на их угодьях.

Как сообщили местные жители, инцидент произошел в ночь на 5 мая в Ковельском районе между селами Озерное и Заячовка, передает ТСН.uа.

"Ночью тайком на человеческие паи вывезли 15 КамАЗов трупов животных", - рассказал местный житель Никита.

По данным председателя Поворського сельсовета Сергея Семенюка, гнилые отходы сюда вывезли рабочие печально известного Ковельского ветсанзавода, который уже попадал в поле внимания СМИ из-за устроенных ранее скотомогильников с трупами свиней и лошадей. Кстати, его директору несколько недель назад объявили о подозрении.

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"Это отходы с Ковельского ветсанзавода, который просто забит теми отходами. Городская власть не знает, куда их девать. Ни одна община не хочет их принимать. Поэтому они ночью - где-то с 2-х до 6-ти часов вывезли в пределах 15 машин тех отходов на человеческие паи возле села Заячовка. И там такие запахи идут "приятные", - рассказал Семенюк.

Жители окрестных сел отреагировали на ситуацию с гнилыми отходами, заблокировав дорогу. Они не пропускают никого, поэтому сейчас образовалась огромная пробка.

Люди отказываются освобождать трассу, пока власти не вывезут трупы животных с их угодий. Несмотря на то, что на месте присутствуют представители власти из района и области, вывоз отходов до сих пор не организован.

"Условия людей: чтобы город загрузил и увез обратно эти отходы. Тогда люди сразу разблокируют дорогу. Сейчас вывоз тушек никто не организовывает. Мы разговаривали с заместителями губернатора. Губернатор прислал начальника экологической безопасности области Ткачука. Он людям рассказывает, что все уберут, расходитесь, но люди не верят", - добавил председатель Поворського сельсовета Сергей Семенюк.

Сельский голова отмечает, что ситуация создает экологическую угрозу для окружающих сел. "Сейчас собаки, лисы будут растягивать все, и это будет экологическая катастрофа для наших населенных пунктов. Люди напуганы, сейчас еще пойдет какая-то чума", - предупреждает Семенюк.

На месте с утра работают правоохранители, опрашивают местных жителей и проводят следственные действия.

Как сообщал УНИАН, на Волыни активисты в марте заставили власти обратить внимание на скотомогильник.