Пекин накрыла мощная песчаная буря, жителей города просят оставаться дома (фото, видео)
Власти советуют жителям избегать пребывания на улице, детям и пожилым людям рекомендуют оставаться дома.
За ночь китайский Пекин накрыла песчаная буря со смогом, что привело к снижению качества воздуха и ухудшению видимости в столице, передает "Казинформ".
Власти советуют жителям избегать пребывания на улице, детям и пожилым людям рекомендуют оставаться дома.
Власти объявили синий уровень опасности. В школах и детских садах приостановлены занятия. Жителям рекомендовано ограничить прогулки, занятия спортом на улице, закрыть окна в жилых и рабочих помещениях, а при выходе на открытый воздух надевать защитные маски.
Индекс качества воздуха в столице Поднебесной составил 630 микрограмм на кубический метр (наиболее опасными являются твердые частицы РМ 2.5 и РМ10), тогда как по стандартам Всемирной организации здравоохранения для здоровья считается нормальным показатель в 10 микрограмм на кубический метр.
Также сообщается, что по меньшей мере 48 рейсов были отменены, в том числе шесть международных маршрутов в Азию и Россию.
Следует отметить, что для китайских властей борьба за чистый воздух в последние годы стала одной из главных задач.
Пекин накрыла песчаная буря: желто-коричневое небо без солнца. Выглядит жутко! pic.twitter.com/nBWjHlYl1X— DW (на русском) (@dw_russian) May 4, 2017