Тысячи людей вышли на акции протеста против экологической политики Трампа

Тысячи людей приняли участие в акциях протеста в США против отношения администрации президента Дональда Трампа к проблемам изменения климата, передает Русская служба Би-би-си.

"Народный климатический марш" был приурочен к 100-му дню президентства Трампа. Акции прошли в нескольких городах.

В Вашингтоне демонстранты планировали окружить Белый дом. Правда, президента там не было - свои первые 100 дней на посту он отметил на митинге в Пенсильвании.

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Организаторы марша, который, по оценкам Рейтер, собрал около 15 тысяч человек только в столице США, критикуют отношение главы государства к вопросам изменения климата.

"Мы собираемся встать и сообщить им, что мы устали видеть, как наши дети умирают от астмы. Мы устали видеть людей с раком, вызванным угольным пеплом. Мы устали от повышения уровня моря", - сказал преподобный Лео Вудберри из Южной Каролины сказал на пресс-конференции перед маршем.

Жара в Вашингтоне не остановила протестующих. Они вышли с транспарантами "Море поднимается, и мы тоже", "Сделайте Америку думающей снова", и "Нет планеты Б".

Трамп еще в ходе своей избирательной кампании пообещал отменить международное Парижское соглашение по противодействию изменениям климата, которое было подписано Вашингтоном в апреле 2016 года.

Он отмечал, что соглашение фактически одностороннее и невыгодно США, так как Китай, лидирующий по выбросам парниковых газов в атмосферу, не выполняет предусмотренных документом обязательств.

В первые 100 дней президентства Трамп отменил принятые его предшественником Бараком Обамой меры по борьбе с изменением климата.

В 2015 году Обама подписал указ с требованиями сократить выбросы теплоэлектростанций в атмосферу и ввести ограничения на выбросы метана и добычу нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта.

Трамп счел, что решение Обамы наносит ущерб энергетике США и тем, кто работает в этой сфере.