ЕБРР намерен выделить Львову до €20 миллионов на "мусор"

ЕБРР может предоставить финансирование в размере до 20 млн евро Львову для преодоления "мусорной проблемы". Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший советник ЕБРР в Восточной Европе и Кавказе Антон Усов.

Отмечается, что Львов с населением около 750 тыс. ежегодно производит около 250 тыс. тонн твердых бытовых отходов, утилизация которых стала для города чрезвычайно проблематичным вопросом.

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"В зависимости от результатов технико-экономического обоснования ЕБРР может предоставить финансирование в размере до 20 млн евро на несколько ключевых задач: строительство сортировочной станции для начала раздельного сбора отходов, а также реализацию первого этапа реконструкции Грибовичского полигона и первого этапа строительства компостного завода", - говорится в сообщении Усова.

По его словам, данный проект предполагает возможное софинансирование со стороны других международных организаций и может быть подписан в 3-м квартале 2017 года.