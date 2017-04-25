На Одесчине похвастались потенциальными инвесторами, которые готовы вложиться в развитие солнечной энергетики

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что зарубежные компании намерены инвестировать около 100 млн долларов в развитие солнечной энергетики в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов заявил на брифинге, посвященном 100 дням работы на посту главы ОГА, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«У нас есть шесть потенциальных инвесторов, которые хотят вкладывать деньги в строительство объектов солнечной энергетики», - сказал он.

По словам председателя ОГА, предполагается, что проектная мощность данных объектов составит 20-100 МВт.

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«Может быть до 100 млн долларов, это то, что касается солнечной энергетики», - уточнил Степанов.

Он отметил, что в настоящее время Одесская ОГА и компания «Одессаоблэнерго» ведут совместную работу по подбору подходящих площадок, которые можно было бы предложить инвесторам.

Степанов подчеркнул, что подбор площадок - достаточно сложный процесс, поскольку должны быть учтены все соответствующие особенности и технические возможности, включая наличие подстанций, которые смогут в перспективе полученную электроэнергию «подать в систему».

Также на брифинге Степанов сообщил, что в настоящее время уже сформирована база приоритетных инвестиционных проектов, проведены переговоры с более чем 20 зарубежными и украинскими инвесторами, а также начаты переговоры с иностранными инвесторами о реализации 8 инвестиционных проектов стоимостью 200 млн долл. в сфере энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.

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«К конкретике перешли именно в сфере солнечной энергетики. Их интересуют конкретные площадки, где размещать солнечные электростанции. Это связано с техническими моментами, с входа электроэнергетической системы Украины. Прежде чем зайти, инвестор хочет абсолютно все оценить», - добавил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Одессе президент Украины Петр Порошенко представил Степанова на посту председателя Одесской ОГА.

Степанов был директором госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг». В 2008-2010 годах занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА.