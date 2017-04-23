Трамп ответил на обвинения в нелюбви к природе симпатией к американским рабочим

02:09, 23 апреля 2017
Экология
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Основой "точных наук" должна быть "не идеология, а честное исследование и убедительная дискуссия".

Дональд Трамп / Иллюстрация REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация будет стремиться защищать окружающую среду до тех пор, пока это не вредит американским рабочим.

Об сообщает издание The Hill.

"Моя администрация заинтересована в поддержании чистоты наших воздуха и воды, лесов, озер, в сохранении исчезающих видов", – заявил он в выступлении по случаю международного Дня Земли.

По его словам, экономический рост способствует "лучшей защите окружающей среды".

"Мы можем и должны защищать природу без ущерба для семей американских рабочих. Именно поэтому моя администрация избавляет американских работников и американские компании от бремени запретов, но в то же время помнит, что наши действия также должны защищать окружающую среду", – подчеркнул он.

Трамп добавил, что Белый дом поддерживает научные исследования, однако, по его словам, основой "точных наук" должна быть "не идеология, а честное исследование и убедительная дискуссия".

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Сегодня в сотнях городов мира прошел "Марш ученых", одной из целей которого является привлечение внимание общественности к состоянию окружающей среды.

Будучи кандидатом на пост президента США, Трамп критиковал финансирование проектов, нацеленных на исследования изменения климата. Он также обещал отменить Парижское соглашение по климату. 

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Теги: #Трамп#экология#наука#ученых