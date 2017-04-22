В Одессе открыли памятник моллюску в виде крыльев

В Одессе сегодня открыли скульптуру «Крылья ангела», символизирующую моллюска-индикатора экологически чистого Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, скульптура открыта на побережье Черного моря, на набережной Ланжерона, во время представления результатов научно-исследовательской экспедиции. Последняя проводится в рамках проекта ЕС/ПРООН «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря» (EMBLAS-II).

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Скульптура, сделанная по принципу ажурной ковки, представляет собой увеличенную копию моллюска.

Как пояснила представитель проекта Елена Марушевская, моллюск на самом деле по своей форме похож на крылья, и является своего рода индикатором степени загрязнения моря. Если в воде имеется слишком много химических элементов, этот организм погибает.

«Возле берегов Одессы его уже нет. Ближайшее место, где он обитает, это Дунайский биосферный заповедник. «Крылья ангела» - символ совместных усилий Грузии и Украины в сохранении Черного моря», - пояснила Марушевская.

Скульптура выполнена киевскими мастерами в человеческий рост из металлического сплава, который покрыт специальным составом, предохраняющим от коррозии. Она представляет собой два ажурных крыла (художественная ковка), между ними можно стать, чтобы «примерить» крылья.

По словам Марушевской, это сделано нарочито, чтобы, «примеряя» крылья, каждый человек помнил об ответственности за сохранность природных ресурсов.

У подножия композиции - надпись о том, что скульптура изображает раковину моллюска, который живет в Черном море. Это - единственный такого рода памятник в Украине, второй аналогичный есть только в Батуми (Грузия).

«За схожесть структуры створок он получил название «Крылья ангела». Это моллюск является одним из экологических стражей, то есть первым реагирует на загрязнение моря… Это символ объединения усилий Грузии и Украины ради спасения Черного моря. Ищите вторую пару крыльев в Батуми», - написано на табличке.

Представитель проекта отметила, что выводы, сделанные экспертами, основаны на результатах общих исследований Черного моря, которые проводились в 2016 году. Во время исследований были измерены значительное количество экологических параметров, характеризующих состояние всех составляющих морской среды, в частности, уникальные пробы, отобранные из глубины 2 км.

Справка УНИАН. Совместные Черноморские исследования проводятся в рамках проекта «Совершенствование экологического мониторинга Черного моря» (EMBLAS II). Проект финансируется совместно Европейским Союзом и Программой развития ООН, общий бюджет проекта составляет почти 2,724 млн евро. Реализация проекта началась 1 апреля 2014 и завершится 31 мая 2018-го. Общей целью проекта является содействие сохранению природной среды Черного моря.