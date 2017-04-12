Для посетителей подорожают билеты в заповедник Межигорье: не за что содержать страусов Януковича (видео)

С воскресенья, 16 апреля, входные билеты заповедник, где находится бывшая резиденция Януковича будут стоить от 40 до 120 гривень в зависимости от дня недели.

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Льготы для детей, пенсионеров и инвалидов сохраняются.

Причина подорожания - переход Межигорье в пользование общественной организации, которая занималась резиденцией Януковича со дня, когда он бежал в Ростов.

Активисты говорят, что деньги нужны на ремонт, содержание зоопарка, в котором находятся знаменитые страусы Януковича, и восстановления ландшафтного парка.