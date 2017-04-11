Ужгород ожидает толпы туристов из-за цветения сакуры (видео)

21:10, 11 апреля 2017
Экология
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Цвести деревья будут минимум три недели.

скриншот / ТСН

Японская вишня, как еще называют эти деревья, только начинает распускать свои цветы. 

Цвести деревья будут минимум три недели. 

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В это время улицы города становятся розовыми, потому что деревьев сакуры в Ужгороде несколько сотен.

Чтобы полюбоваться ими, туристы из Украины и Европы еще с февраля начали бронировать места в гостиницах и хостелах.

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Теги: #Ужгород#сакура