Ужгород ожидает толпы туристов из-за цветения сакуры (видео)

Японская вишня, как еще называют эти деревья, только начинает распускать свои цветы.

Цвести деревья будут минимум три недели.

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В это время улицы города становятся розовыми, потому что деревьев сакуры в Ужгороде несколько сотен.

Чтобы полюбоваться ими, туристы из Украины и Европы еще с февраля начали бронировать места в гостиницах и хостелах.