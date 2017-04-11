Руководство Carlsberg Group встретилось с президентом Украины

В четверг, 6 апреля, представители датского бизнеса в Украине встретились с Президентом Украины Петром Порошенко в ходе его официального визита в г. Копенгаген. Во время встречи Андерс Беринг, вице-президент по внешним коммуникациям Carlsberg Group, поднял вопрос о необходимости решения проблемы утилизации мусора в Украине, в соответствии с нормами ЕС.

Экологическая ситуация в Украине выглядит критической, частично по причине упразднения коррупционной схемы компании «Укрэкокомресурсы», вследствие которого образовался юридический вакуум в сфере утилизации отходов упаковки. Вице-президент по внешним коммуникациям Carlsberg Group также высказал поддержку проактивной позиции правительства в отношении реформ и разработки Национальной стратегии обращения с отходами в соответствии с нормами ЕС.

Эта Стратегия представляет собой комплексный, действительно прогрессивный документ, предлагающий внедрить систему раздельного сбора мусора и принцип Расширенной ответственности производителей. Такая система схожа с общим подходом к этой проблеме в странах ЕС и способна сократить объемы отходов и поспособствовать их переработке. Представители украинского бизнеса полностью поддерживают это решение. На сегодняшний день в Украине отходы упаковки практически не перерабатываются и не используются для получения энергии, хотя таким образом можно было бы создать большой дополнительный потенциал как для роста экономики, так и для ее ответственного развития.

Представитель крупнейшего датского инвестора в Украине также отметил, что определенные политические силы в Раде не поддерживают долгосрочную Национальную стратегию обращения с отходами и лоббируют принятие налога на упаковку. Из-за этого налога бизнесу будет невыгодно принимать меры в отношении использованного упаковочного материала или организовывать его раздельный сбор и повторную переработку.

«В ходе встречи с Президентом представители Carlsberg Group высказали Президенту и Правительству Украины свою поддержку национальной программы реформ и поздравили Президента с достигнутыми успехами, - сообщает Андерс Беринг. - Мы также обсудили национальную стратегию обращения с отходами в Украине и договорились о будущем тесном сотрудничестве в этом направлении с целью добиться поставленных целей по улучшению окружающей среды, не облагая при этом данную отрасль дополнительными налогами или нерациональными издержками».

Мы надеемся, что выбранный стиль конструктивного диалога между европейскими инвесторами и Правительством Украины, а также непрерывное сотрудничество и обмен опытом поспособствуют дальнейшему улучшению, популяризации и принятию Национальной стратегии обращения с отходами в Украине.

Компания «Карлсберг Украина», находясь в составе Carlsberg Group, активно поддерживает принципы ответственного развития экономики и экосистемы во всем мире. Защита окружающей среды и устранение негативных последствий коммерческой деятельности в любой стране за счет снижения выбросов углекислого газа, сокращения объема потребляемых ресурсов, использования возобновляемых источников энергии и пр. является ключевым приоритетом Carlsberg Group. К примеру, биогаз, произведенный на пивоваренных заводах «Карлсберг Україна» в 2016 г., заменил потребление природного газа в объеме, достаточном для отопления 160 тыс. кв. м. жилья в г. Киев в январе (в пик отопительного сезона).