На Львовщине из-за прорыва трубы нефтепровода произошла утечка нефти на частный двор

В городе Борислав Львовской области в результате прорыва трубы нефтепровода произошла утечка нефти на частный земельный участок.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 10 апреля в 16:04 на ул. Боковая Родниковая произошел прорыв трубы диаметром 168 мм центрального нефтепровода нефтегазодобывающего управления «Бориславнафтогаз» компании «Укрнафта» и утечка нефти.

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В результате утечки нефти загрязнены частный земельный участок на площади 10 кв. м и частный искусственный водоем (бассейн).

В настоящее время аварийной бригадой СП «Бориславская нефтяная компания» труба магистрального нефтепровода перекрыта, проводятся мероприятия по очистке загрязненной территории. О данном факте сообщено соответствующим службам. Причины происшествия выясняются.