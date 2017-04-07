В Киеве вдвое увеличили штраф за повреждение зеленых насаждений

Киевсовет вдвое увеличил сумму штрафа за повреждение зеленых насаждений. Теперь надо будет уплачивать восстановительную стоимость и штраф в размере 300% от их восстановительной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Такое решение приняли, потому что сметы на восстановление зеленых насаждений не соответствуют реальным затратам.

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Также это позволит пополнить городской бюджет. По предварительным подсчетам Киевсовета это решение будет приносить минимум 6 миллионов гривен на год.

Средства восстановительной стоимости будут платить в специальный фонд бюджета города без учета НДС.