В Киеве СБУ разоблачила серийного эколога-взяточника: за 2 месяца обогатился на 400 тысяч гривень (фото)
Свое бездействие чиновник оценивал в сумму от семисот до двух тысяч гривень в зависимости от «сложности вопроса», однако делал это систематически.
Чиновника Государственной экологической инспекции Украины задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Киева, сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что заместитель начальника одного из отделов Госэкоинспекции систематически получал деньги от предпринимателей-импортеров за непроведение экологического и радиологического контроля товаров, ввозимых в страну.
Свое бездействие он оценивал в сумму от семисот до двух тысяч гривень в зависимости от «сложности вопроса». Только за два месяца вымогатель успел незаконно обогатиться на 400 тысяч гривень.
Правоохранители задержали чиновника на его рабочем месте в Святошинском районе Киева во время получения очередной взятки.
Экологу-взяточнику объявлено о подозрении по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на взятке в 800 тысяч гривень "погорел" чиновник Печерской РГА.