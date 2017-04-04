Украина и Латвия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экологии.

Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщает в Twitter.

«Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в экологической сфере», - отметил он.

Позже в пресс-службе главы государства уточнили, что в рамках официальноговизита президента Украины Петра Порошенко в Латвийскую Республику, в присутствии лидеров двух стран было подписано Соглашение о двустороннем сотрудничестве в области охраны окружающей природной среды.

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«Соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов Украины и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики подписали Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и Министр защиты окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики Каспарс Герхардс», - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ направлен на усиление сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также взаимодействие сторон с целью решения региональных и глобальных экологических проблем.

Также соглашение предусматривает обмен информацией, опытом и лучшими практиками, обмен опытом в совершенствовании управления и нормативных актов в области охраны окружающей природной среды; реализацию совместных проектов, обмен визитами должностных лиц и экспертов.