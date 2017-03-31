На Тернопольщине в территориальных общинах создадут муниципальную экологическую полицию

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой вчера на коллегии облгосадминистрации выступил председатель ОГА Степан Барна.

Поэтому решением коллегии с целью обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства и улучшения экологической ситуации городским, поселковым и сельским советам, советам объединенных территориальных общин рекомендовано создать подразделения муниципальной полиции для осуществления контроля в сфере охраны окружающей среды и благоустройства на местах.

Также до 1 июля 2017 года городские, поселковые и сельские советы объединенных территориальных общин должны разработать и утвердить местные программы охраны окружающей природной среды.

Попутно Барна обратил внимание, что в области зафиксировано уже 7 фактов несанкционированного завоза мусора.

«Тернопольщина не должна превратиться в львовскую помойку! Прошу руководителей на местах ответственно подойти к этой проблеме и разработать четкую стратегию по утилизации этого мусора», – сказал председатель ТОГА.

Начальник Государственной экологической инспекции в области Эдуард Ференц добавил, что больше всего нарушений законодательства выявлено именно в сфере обращения с отходами.

«К административной ответственности в 2016 году привлечены 238 человек, в основном за ненадлежащую эксплуатацию мест удаления отходов и загрязнение окружающей среды. Из 740 свалок и полигонов твердых бытовых отходов, которые занимают площадь 113,5 га, паспортизирован 91 объект, правоустанавливающие документы на занимаемые ими земельные участки изготовлены только для городов Залещики, Монастыриска, Кременец, Почаев, Теребовля и Хоростков», – сообщил Ференц.