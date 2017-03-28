Минэкологии призвало провести рекультивацию склада боеприпасов в Балаклее

Министерство обороны Украины как балансодержатель склада боеприпасов в Балаклее (Харьковская обл.) и органы местной власти должны провести рекультивацию земли, на которой расположен склад, где 23 марта произошел пожар вследствие взрыва снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на главу ведомства Остапа Семерака.

«Территория склада в Балаклее нуждается в экологической рекультивации. Этим должны заниматься владельцы земельных участков и органы местного самоуправления», - сказал министр.

При этом в пресс-службе добавили, что ответственность также лежит на Минобороны как балансодержателе данного земельного участка.

По словам Семерака, 25-26 марта экологические инспекторы смогли попасть на склад и взять пробы земли и воды для проведения анализа.

«Сейчас еще нет результатов химического анализа, но военные уверяют, что там не было химического оружия или химических снарядов», – отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Министерства обороны в городе Балаклея (Харьковская обл.) начали взрываться боеприпасы и разгорелся пожар. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Над местом происшествия в 40-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

24 марта пожар был потушен, но отдельные очаги тления оставались до 26 марта. По состоянию на утро 27 марта территория Балаклеи и девяти близлежащих населенных пунктов была очищена от взрывоопасных предметов.