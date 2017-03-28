В Киеве построят современный "Центр защиты животных" - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поручил принять меры для обеспечения финансирования и начала работ по проектированию и строительству современного Центра защиты животных в столице. Об этом говорится в отдельном поручении столичного головы, передает пресс-служба КГГА.

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"Киев – территория толерантного отношения и заботы о животных. В этом году на содержание общественных приютов столицы из городского бюджета мы выделим 800 тысяч гривен, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Также город начинает проектирование и строительство современного "Центра защиты животных" – с достойными условиями содержания, с полноценным питанием, ветпомощью. В этом году будут осуществлены проектные работы, а со следующего – начнется строительство", – отметил Кличко.

В целом, по словам мэра, для реализации мероприятий по созданию благоприятных условий для сосуществования людей и животных в городе, проведения вакцинации и стерилизации животных, обеспечения просветительской деятельности и функционирования профильных коммунальных предприятий в бюджете города на этот год запланировано около 20 млн грн.

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Кроме того, Кличко подчеркнул необходимость завершить процедуру реорганизации коммунальных предприятий "Приют для животных" и "Центр идентификации животных" путем присоединения к КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" и провести конкурс на замещение должности директора объединенного коммунального предприятия.

Также Киевский городской председатель подчеркнул, что правоохранительные органы должны усилить контроль по выполнению мероприятий по предотвращению жестокого обращения и уничтожения бездомных животных в г. Киеве и привлечению виновных к ответственности.