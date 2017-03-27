В Никополе зоозащитники ворвались в горсовет из-за решения усыплять бездомных животных (фото)

Сегодня, 27 марта, в Никополе состоялся митинг в защиту бездомных животных. Люди пришли под здание горсовета, чтобы потребовать от властей отменить решение об усыплении бездомных животных, принятое в рамках карантинных мероприятий по африканской чуме свиней.

Как сообщает издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ», когда мэр Никополя Андрей Фисак к протестующим не вышел, они сами пошли к нему – прорвали кордон из сотрудников «Муниципальной полиции» и силой ворвались в здание.

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После того, как люди прорвались в мэрию, они разбрелись по зданию в поисках кабинета городского головы. В конце концов, их впустили в сессионный зал, где состоялась встреча с Андреем Фисаком. Протестующие потребовали отставки градоначальника, но он сказал, что не собирается увольняться. Возмущение у людей также вызвал тот факт, что во время действия карантина в Никополь приехал передвижной цирк.

Мэр заявил, что он законы не утверждает, а действует в рамках инструкции, утвержденной Кабмином. Но предложил митингующим компромисс: разработать проект решения о запрете усыпления бездомных животных и вынести его на рассмотрение сессии Никопольского горсовета.