Новорожденные лемуры, игривые панды-близнецы и другие новости из мира животных за неделю в фото (подборка)

17:51, 24 марта 2017
Экология
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Подборка лучших фотографий животных за рабочую неделю 20-24 марта 2017 года, опубликованных в фотосервисе Reuters.

Белый медведь - новый житель зоопарка в Будапеште, Венгрия, 21 марта 2017 года
Белый медведь - новый житель зоопарка в Будапеште, Венгрия, 21 марта 2017 года /  © REUTERS
Белый медведь - новый житель зоопарка в Будапеште, Венгрия, 21 марта 2017 года
Белый медведь - новый житель зоопарка в Будапеште, Венгрия, 21 марта 2017 года /  © REUTERS
Полугодовалые близнецы панды в венском зоопарке, Австрия, 23 марта 2017 года
Полугодовалые близнецы панды в венском зоопарке, Австрия, 23 марта 2017 года /  © REUTERS
Полугодовалые близнецы панды в венском зоопарке, Австрия, 23 марта 2017 года
Полугодовалые близнецы панды в венском зоопарке, Австрия, 23 марта 2017 года /  © REUTERS
Полугодовалые близнецы панды в венском зоопарке, Австрия, 23 марта 2017 года
Полугодовалые близнецы панды в венском зоопарке, Австрия, 23 марта 2017 года /  © REUTERS
Новорожденные лемуры с матерью в венском зоопарке, Австрия, 22 марта 2017 года
Новорожденные лемуры с матерью в венском зоопарке, Австрия, 22 марта 2017 года /  © REUTERS
Новорожденные лемуры с матерью в венском зоопарке, Австрия, 22 марта 2017 года
Новорожденные лемуры с матерью в венском зоопарке, Австрия, 22 марта 2017 года /  © REUTERS
Утки устроили драку на Даунинг стрит в Лондоне, Великобритания, 22 марта 2017 года
Утки устроили драку на Даунинг стрит в Лондоне, Великобритания, 22 марта 2017 года /  © REUTERS
Утки устроили драку на Даунинг стрит в Лондоне, Великобритания, 22 марта 2017 года
Утки устроили драку на Даунинг стрит в Лондоне, Великобритания, 22 марта 2017 года /  © REUTERS
Утки устроили драку на Даунинг стрит в Лондоне, Великобритания, 22 марта 2017 года
Утки устроили драку на Даунинг стрит в Лондоне, Великобритания, 22 марта 2017 года /  © REUTERS
Белка в парке в центре Киева, Украина, 21 марта 2017 года
Белка в парке в центре Киева, Украина, 21 марта 2017 года /  © REUTERS
Лебеди-кликуны на озере в центральной части Швеции, 20 марта 2017 года
Лебеди-кликуны на озере в центральной части Швеции, 20 марта 2017 года /  © REUTERS
Лебеди-кликуны на озере в центральной части Швеции, 20 марта 2017 года
Лебеди-кликуны на озере в центральной части Швеции, 20 марта 2017 года /  © REUTERS
Лебедь-кликун на озере в центральной части Швеции, 20 марта 2017 года
Лебедь-кликун на озере в центральной части Швеции, 20 марта 2017 года /  © REUTERS
Мальчик со скаковым верблюдом на гонках в Исмаилии, Египет, 21 марта 2017 года
Мальчик со скаковым верблюдом на гонках в Исмаилии, Египет, 21 марта 2017 года /  © REUTERS
Синица-лазоревка в саду в Нанте, Франция, 21 марта 2017 года
Синица-лазоревка в саду в Нанте, Франция, 21 марта 2017 года /  © REUTERS
Синица-лазоревка в саду в Нанте, Франция, 21 марта 2017 года
Синица-лазоревка в саду в Нанте, Франция, 21 марта 2017 года /  © REUTERS

Так, в зоопарке Будапешта окружающих познакомили с новым жильцом - белым медведем, который вел себя в своем новом доме достаточно уверенно и игриво.

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А в зоопарке Шенбрунн в Вене вообще была достаточно насыщенная неделя - там окружающим показали двух близнецов гигантской панды, которые родились в августе прошлого года. Также посетители венского зоопарка смогли увидеть двух детенышей кошачьего лемура, которые родились только 18 марта этого года. Малыши ни на минуту не отпускали свою мать.

Также изрядно повеселили пользователей Сети фото двух селезней, которые устроили зрелищную драку на Даунинг стрит в Лондоне, где расположена резиденция британского премьера. Примечательно, что именно в этот момент британские парламентарии проводили дебаты относительно выхода из Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, в США пожарный 20 минут делал псу искусственное дыхание и вернул его к жизни.

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Теги: #животные#фотоподборка