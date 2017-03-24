Новорожденные лемуры, игривые панды-близнецы и другие новости из мира животных за неделю в фото (подборка)

Так, в зоопарке Будапешта окружающих познакомили с новым жильцом - белым медведем, который вел себя в своем новом доме достаточно уверенно и игриво.

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А в зоопарке Шенбрунн в Вене вообще была достаточно насыщенная неделя - там окружающим показали двух близнецов гигантской панды, которые родились в августе прошлого года. Также посетители венского зоопарка смогли увидеть двух детенышей кошачьего лемура, которые родились только 18 марта этого года. Малыши ни на минуту не отпускали свою мать.

Также изрядно повеселили пользователей Сети фото двух селезней, которые устроили зрелищную драку на Даунинг стрит в Лондоне, где расположена резиденция британского премьера. Примечательно, что именно в этот момент британские парламентарии проводили дебаты относительно выхода из Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, в США пожарный 20 минут делал псу искусственное дыхание и вернул его к жизни.