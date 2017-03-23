На Тернопольщине в течение недели будет проходить масштабная уборка Днестра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующую акцию «За чистый Днестр» своим поручением инициировал председатель ОГА Степан Барна.

«22 марта – Всемирный день водных ресурсов, введенный Генеральной Ассамблеей в 1993 году. Наша позиция – эти дни посвятить упорядочению средних и малых водоемов на территории области. Это реки Серет, Збруч, Днестр. Я хочу подчеркнуть, что Днестр должен быть не только свободным от дамб и гидроэлектростанций, но и чистым и без мусора. Поэтому призываю экологическую общественность, жителей края присоединяться к процессу упорядочения устья и берегов реки», – сказал Барна.

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Соответствующие поручения руководителя области получили Лебединской, Монастыриски, Залещицкой и Борщевской РГА.

Ожидается, что участие в акции примут более 1 тыс. лиц.

«Мы должны сделать все, чтобы берега Днестра имели привлекательный вид и нам не было стыдно перед туристами, которые приезжают сюда отдыхать», – подчеркнул Барна.

В рамках субботника планируют осуществить мероприятия по расчистке русел и берегов реки, каналов, родников от бытового мусора, провести работы по уходу за защитными насаждениями вдоль берегов рек и принять меры по уменьшению загрязнения водных объектов сбросами сточных вод и эффективной работы канализационных очистных сооружений и сетей.

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Также председатель ОГА обратился к главам Черновицкой и Ивано-Франковской облгосадминистраций с предложением присоединиться к экоакции «За чистый Днестр».

Акция продлится с 22 марта по 1 апреля.

В планах – провести флешмоб с хэштегом #За_чистий_Дністер, во время которого в социальной сети Facebook выставлять фото с указанием места и проведенных мероприятий.