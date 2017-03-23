Новорожденного львенка пытались скрытно вывезти из Украины в Турцию (видео)

Сегодня, 23 марта, в международном пункте пропуска «Черноморский морской торговый порт» пограничники Одесского отряда совместно с работниками таможни обнаружили молодого льва, которого пытались незаконно вывезти за границу.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время оформления на выезд из Украины одного из теплоходов на пограничный контроль прибыл легковой автомобиль «Фиат» под управлением гражданина Турции и с двумя пассажирами. Транспортным средством перевозили 2245 попугаев и 4 котов. В ходе проведения углубленного осмотра пограничники среди животных, которых иностранцы перевозили с необходимыми разрешительными документами, обнаружили еще одно животное.

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«Выяснилось, что один из пассажиров спрятал в багажном отделении за клетками с попугаями под одеялом, в спортивной сумке с личными вещами, льва, о чем своих соотечественников не предупредил», – говорится в сообщении.

Предварительно молодому животному всего месяц от рождения. Львенка турок пытался скрыто вывезти в Турцию.

По данному факту проинформировали ветеринарную службу порта.

Сейчас экзотическое животное направили в Одесский зоопарк, а иностранца привлекли к ответственности за нарушение законодательства.