Украина и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства, согласно которому украинские специалисты будут перенимать опыт своих словенских коллег в вопросе совершенствования и реформирования отечественного лесного хозяйства. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Гослесагентства Кристина Юшкевич на своей странице в Facebook.

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"Сегодня, в присутствии посла Словении в Украине Наташи Прах, подписала меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства с директором Лесной службы Словении Дамяном Ораземом", - сообщила Юшкевич.

По ее словам, меморандум также предусматривает сотрудничество относительно охраны и защиты лесов, лесной генетики, исследований почв и экологии; внедрение приближенного к природе лесоводства, сохранение биоразнообразия лесов; уменьшение воздействия изменения климата и адаптации к его изменениям в лесном секторе, в том числе мероприятий по предупреждению стихийных бедствий; внедрение эффективных и экологически безопасных технологий для лесоуправления и повышения квалификации лесоводов; повышение экологической осведомленности общества, образование и развитие экологической культуры населения по вопросам сбалансированного лесоуправления.

"Еще обсудили пути реформирования лесного хозяйства Украины. Наши коллеги полностью поддерживают то, что реформа должна быть комплексной и правила ведения хозяйства должны быть едиными для всех лесопользователей", - добавила Юшкевич.

Как сообщал УНИАН, ранее в Гослесагентстве объявили о намерении в ближайшее время обновить штат государственных служащих лесной отрасли.