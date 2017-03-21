Под Радой прошла акция зоозащитников против издевательства над животными (фоторепортаж)
12:31, 21 марта 2017Экология
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Активисты требуют от парламентариев принятия законопроекта об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.
В Киеве 21 марта 2017 года под зданием Верховной Рады прошла акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!".
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В частности, участники акции требовали немедленно принять законопроект № 5119-1 об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, который устанавливает наказание до 8 лет лишения свободы за издевательство над животными.
Как ранее сообщал УНИАН, ранее Киевсовет поддержал петицию о признании уличных котов частью экосистемы города.
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