На Закарпатье горела Долина нарциссов (фото)

В Долине нарциссов на Закарпатье произошел масштабный пожар. Об этом сообщила журналистка Алла Хаятова на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в Карпатском биосферном заповеднике выгорело около 1 га территории, однако нарциссы не пострадали.

"Уникальное поле, которое является заповедной зоной, сплошь покрытое пятнами сгоревшей травы и земли. Местами еще тлеет. Костров было так много, что мыслей о случайных поджогах (скажем, от окурка) не возникает. Скорее всего, сжиганием сухостоя и прошлогодних растений занялись сами сотрудники или охрана. Собственно, это дело – палить угодья вместо уборки – на Закарпатье не редкость", – пишет местное издание "Ужгород".