На Тернопольщине полиция будет расследовать драку, произошедшую во время демонтажа дамбы на реке Збруч экоактивистами

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в субботу в поселке Скала-Подольская Борщевского района активисты частично демонтировали железобетонную плотину, которая находится на реке Збруч и на правах собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Сибекс».

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Владимир Галевич, противостояние между активистами ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скала" и владельцами общества "Сибекс" длится не один год. В декабре 2015 году по заявлениям активистов было начато уголовное производство по статье 356 УК украины – самоуправство.

В ходов досудебного расследования было установлено, что общество "Сибекс" является владельцем мельницы, на которой находится генерирующее оборудование. Кроме этого, в пользовании общества, согласно договоров аренды, находятся земельные участки площадью 0,3355 га и 0,3605 га, которые принадлежат Скала-Подольскому поселковому совету.

В 2015 году владелец общества провел капитальный ремонт плотины водяной мельницы и во время осуществления данных работ был самовольно занят земельный участок площадью 0,018 га на землях водного фонда. По данному факту был составлен административный протокол.

Сейчас общество ожидает разработку проектной документации, чтобы законно арендовать этот участок. Поскольку никакого другого состава преступления выявлено не было, в октябре 2016 года уголовное производство было закрыто.

В то же время активисты отмечают, что перекрытие бетонными плитами реки Збруч ведет в экологической проблеме, поскольку во времена маловодия река в данном месте пересыхает, также дамба на самозахваченной территории препятствует попадать рыбе во время нереста в верху по руслу.

В субботу активисты провели демонтаж плотины и в случае ее восстановления пригрозили более радикальными действиями.

По данным полиции, во время демонтажа железобетонных плит плотины произошла стычка между активистами и родственником руководителя "Сибекс". Последний получил легкие телесные повреждения.

По данному факту начато уголовное производство.