Гослесагентство объявило рейд на браконьеров

Об этом на своей странице в Facebook сообщила врио председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич.

"Сейчас, как известно, начинается период весенней миграции диких перелетных птиц, и это активизирует браконьеров. Вопросы охраны и воспроизводства охотничьих животных является одним из приоритетов в деятельности Гослесагентства. Поэтому я уже поручила обеспечить организацию и осуществление усиленного рейдового патрулирования для охраны государственного охотничьего фонда. Особенно это касается незаконного добывания диких гусей и уток, а также повреждения мест их гнездования", - сообщила Юшкевич.

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При этом она отметила, что рейды будут проводиться совместно с представителями Нацполиции, и призвала присоединиться к ним природоохранные общественные организации, прессу, активистов и просто неравнодушных граждан.

В то же время, по словам Юшкевич, в областях организуются горячие линии и графики дежурств для того, чтобы люди сообщали о фактах браконьерства.

Кроме того, в Гослесагентстве постоянно работает горячая линия 0-800-604-473.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2017 года в Украине на 25 лет запретили охоту на лосей. К таким мерам прибегли после того, как на Черниговщине неизвестные ради забавы расстреляли целую семью лосей.