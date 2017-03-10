В ООН предостерегают о возможной химической угрозе из-за боев на Донбассе

В заявлении экспертов ООН, обнародованном 10 марта, говорится, что бои на Донбассе ведутся на территории, где расположены крупные химические предприятия, как сообщает "Радио свобода".

«Сейчас бои ведутся в городах, близких к индустриальным центрам, поэтому возрастает угроза попадания в предприятия, в результате чего могут быть серьезные последствия для тех, кто живет неподалеку», – заявил специальный докладчик ООН Баскут Тунчак.

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По его словам, 24 февраля обстрелы попали в хранилище, где хранилось более 7 тонн газа хлорина. Тунчак сообщил, что контейнеры не пострадали. При этом он предостерег, что в случае повреждения хотя бы одного 900-килограммового контейнера, погибли бы все в радиусе 200 метров, а те, кто находится в радиусе 2,4 километра, получили бы серьезный вред для здоровья.

«В случае же значительных повреждений, в течение 24 часов нужно было бы проводить эвакуацию людей, которые живут в пределах 7,4 километра в направлении ветра», – подчеркнул Тунчак.

При этом в заявлении ООН не указывается название или место расположения хранилища хлорина.

В заявлении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 25 февраля сообщалось, что во время обстрела была повреждена Донецкая фильтрационная станция, расположенная на территории, которую контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты. В ОБСЕ сообщали, что беспилотник зафиксировал повреждения от 82-миллиметрового оружия, но не уточнили, кто вел обстрел.

В Украине большинство предприятий расположены на востоке страны, где с апреля 2014 года ведутся боевые действия, в результате которых погибли почти 10 тысяч человек.