В Киевском зоопарке на 28 году жизни скончалась медведица
15:43, 07 марта 2017Экология
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В Киевском зоопарке умерла медведица по имени Бона, которая была старшей среди бурых медведей.
В столичном зоопарке умерла медведица / vz.ua
Об этом говорится в сообщении зоопарка на официальной странице в Faсebook.
"На 28 году ушла от нас самая старая бурая медведица Бона", – сообщили в зверинце.
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При этом отмечается, что ветеринары провели успешную операцию тигру из Львовского зоопарка "Лимпопо", после чего животное быстро выздоравливает.
Как сообщал УНИАН, в киевском зоопарке рассказали, как животные просыпаются после зимней спячки. В частности, уже проснулись медведи и скунсы, а уже через месяц в озерах и низовьях выйдут водяные черепашки, ящерицы и всякие лягушки.
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