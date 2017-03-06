Пользователей ВКонтакте призывают помочь бездомным животным

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКонтакте в Украине.

"Мы решили напомнить всем и друг другу, что порой нужно остановиться, немного отвлечься от работы и досуга - и посмотреть на тех, кто рядом", - рассказал пресс-секретарь ВКонтакте в Украине Влад Леготкин.

Как отмечают инициаторы акции, чтобы стать ее участником, нужно опубликовать на своей странице рассказ, фото или видео с хештегом #ВКдобро, рассказав о своем добром деле. Помочь можно, накормив бездомного котенка или подобрав на улице собаку. Кроме того, можно связаться с ближайшим приютом и предложить свою помощь: например, купить пакет корма, принести старые одеяла или же приехать и сводить на прогулку приглянувшегося четвероногого друга.

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"Первые дни весны мы встретили вместе с друзьями, Юлей Саниной и группой The Hardkiss, в одном из приютов для животных фонда Happy Paw — мы хотели не только подарить животным минуты радости, привезти необходимые препараты, ошейники и поводки, но и собственным примером показать, что помогать просто", — отмечает Леготкин.

"Самая большая мечта каждого щенка в приюте — стать домашним. Но это далеко не единственное, в чем они нуждаются: корм, благотворительные взносы, волонтеры и обычные внимание и забота", - добавляют представители фонда Happy Paw.

Акцию уже поддержали солистка группы Pur:Pur Ната Смирина, певица Мария Яремчук. Их истории вместе с другими лучшими рассказами организаторы собирают на специальной странице vk.com/vkdobro.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Киевсовет поддержал петицию о признании уличных котов частью экосистемы города.