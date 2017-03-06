Львовский мусор пристранствовал в Кировоградскую область

Как сообщили УНИАН руководитель сектора коммуникации ГУ НП в Кировоградской области Виталина Бевзенко, в полицию Александрийского района обратились местные жители, которые сообщили о высыпанном мусоре.

По словам Бевзенко, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии дела по квалификации загрязнение среды.

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По предварительной информации, мусор был привезен из Львова, об этом указывают тетради учеников Львовской школы, разгружена была одна фура.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 г. продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской голова Львова Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.