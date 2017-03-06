В Украине стартовала природоохранная акция "Первоцвет"

Также Минприроды обратилось к Министерству внутренних дел с просьбой содействовать территориальным органам Госэкоинспекции, органам местного самоуправления и местным органам исполнительной власти в проведении операции "Первоцвет – 2017", сообщает пресс-служба Минприроды.

В то же время Государственная экологическая инспекция Украины получила поручение срочно организовать природоохранное мероприятие "Первоцвет - 2017" и немедленно принять меры по предотвращению незаконной торговли объектами Красной книги Украины.

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Минприроды призывает также всех неравнодушных граждан, работников лесной охраны, общественные организации и средства массовой информации присоединиться к этой акции.

Отмечается, что действующее законодательство предусматривает суровое наказание за уничтожение растений, занесенных в Красную книгу Украины. Среди них: подснежник складчатый, белоцвет весенний, цикламен Кузнецова, шафран Гейфеля, шафран крымский, шафран весенний и другие. Сбыт этих растений выходит далеко за пределы ареала их роста. Эти объекты растительного мира в значительных объемах вывозятся в крупные города Украины, Словакии, Венгрии и России.

Как напоминают в Минэкологии, согласно ст. 88-1 КУоАП нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира влечет за собой наложение штрафа от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн. до 1700 грн.) с конфискацией объектов растительного мира. Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или которые охраняются согласно международным договорам Украины – влекут за собой наложение штрафа от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 грн. до 3655 грн.)