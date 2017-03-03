Тернопольский облсовет призвала руководство государства отказаться от строительства ГЭС на Днестре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию, принятом на сегодняшней сессии областного совета.

В нем напоминается, что ровно год назад 3 марта 2016 года облсовет уже принимал решение №93 «О запрете строительства каскада гидроэлектростанций с водохранилищами на верхнем Днестре на территории Тернопольской области».

«Несмотря на наличие этого решения Кабинет министров Украины своим распоряжением от 13 июля 2016 года № 552-р одобрил Программу развития гидроэнергетики на период до 2026 года, которая среди прочего предусматривает строительство каскада из шести гидроэлектростанций ГЭС на реке Днестр в ее верхнем и среднем течении на территории Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей. Планы по сооружению каскада ГЭС на Днестре грозят изменением уровня воды, затоплением и подтоплением крестьянских хозяйств, уменьшением величины туристических потоков в Днестровском каньоне, исчезновением краснокнижных видов животных, ухудшением качества питьевой воды и ростом других вредных воздействий, в том числе и на здоровье населения, проживающего на берегах Днестра», – говорится в обращении.

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Депутаты также добавляют, что в случае строительства каскада ГЭС на Днестре будут уничтожены природные комплексы национального природного парка «Днестровский каньон».

«Нас удивляет абсолютное игнорирование Кабинетом министров Украины интересов территориальных общин сел, поселков, городов Тернопольской области, которые нашли свое выражение в решении Тернопольского областного совета от 3 марта 2016 года. Такое игнорирование интересов территориальных общин сел, поселков, городов Тернопольской области вызвало значительный резонанс среди жителей Тернопольской области. В настоящее время собрано несколько тысяч подписей граждан, проживающих на берегу Днестра, против строительства каскада ГЭС на Днестре (процесс сбора подписей продолжается). Считаем, что продолжение работ по проектированию строительства и строительству каскада ГЭС на Днестре приведет к массовым общественным протестам и социальному напряжению среди местного населения», – предупредили депутаты.

Поэтому они призвали руководство государства отменить распоряжение Кабинета министров Украины от 13 июля 2016 года №552-р «Об одобрении Программы развития гидроэнергетики на период до 2026 года» в части строительства каскада верхнеднестровских гидроэлектростанций и принять решение об отказе от реализации намерений проектирования и строительства каскада гидроэлектростанций с водохранилищами на Днестре.