Мороженое для животных, день полярного медведя и другие новости из мира животных (фотоподборка)

Так, 27 февраля отмечался Международный день полярного медведя. По этому случаю в зоопарке французского города Мюлуз посетителям показали детеныша белого медведя, который родился в ноябре прошлого года. Во время презентации малыш купался в воде вместе с матерью и играл игрушками.

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В то же время в зоопарке колумбийского города Медельин устроили День мороженого для своих питомцев. Работники зоопарка угощали животных мороженым на любой вкус: для львов - мясное, для капуцинов - овощное.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля в Чернобыльской зоне впервые сфотографировали краснокнижного сычика-воробья.