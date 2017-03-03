Мороженое для животных, день полярного медведя и другие новости из мира животных (фотоподборка)

17:23, 03 марта 2017
Экология
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Подборка лучших фотографий животных за рабочую неделю 27 февраля - 3 марта 2017 года, опубликованных в фотосервисе Reuters.

Детеныш гигантской панды Фэн-Фу в Венском зоопарке, Австрия, 28 февраля 2017 года
Детеныш гигантской панды Фэн-Фу в Венском зоопарке, Австрия, 28 февраля 2017 года /  © REUTERS
Международный день полярного медведя в зоопарке города Мюлуз, Франция, 27 февраля 2017 года
Международный день полярного медведя в зоопарке города Мюлуз, Франция, 27 февраля 2017 года /  © REUTERS
Обезьянка капуцин ест овощное мороженое в зоопарке в Медельине, Колумбия, 27 февраля 2017 года
Обезьянка капуцин ест овощное мороженое в зоопарке в Медельине, Колумбия, 27 февраля 2017 года /  © REUTERS
Лев ест мясное мороженое в зоопарке в Медельине, Колумбия, 27 февраля 2017 года
Лев ест мясное мороженое в зоопарке в Медельине, Колумбия, 27 февраля 2017 года /  © REUTERS
Слоненок 4 дня отроду с матерью в зоопарке в Цюрихе, Швейцария, 28 февраля 2017 года
Слоненок 4 дня отроду с матерью в зоопарке в Цюрихе, Швейцария, 28 февраля 2017 года /  © REUTERS
Собака в костюме участвует в параде клоунов в деревне Сезимбра, Португалия, 27 февраля 2017 года
Собака в костюме участвует в параде клоунов в деревне Сезимбра, Португалия, 27 февраля 2017 года /  © REUTERS
Олени проходят мимо почетного караула в президентском дворце в Богоре, Индонезия, 1 марта 2017 года
Олени проходят мимо почетного караула в президентском дворце в Богоре, Индонезия, 1 марта 2017 года /  © REUTERS

Так, 27 февраля отмечался Международный день полярного медведя. По этому случаю в зоопарке французского города Мюлуз посетителям показали детеныша белого медведя, который родился в ноябре прошлого года. Во время презентации малыш купался в воде вместе с матерью и играл игрушками.

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В то же время в зоопарке колумбийского города Медельин устроили День мороженого для своих питомцев. Работники зоопарка угощали животных мороженым на любой вкус: для львов - мясное, для капуцинов - овощное.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля в Чернобыльской зоне впервые сфотографировали краснокнижного сычика-воробья.

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Теги: #животные