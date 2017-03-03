Украинцев призвали присоединиться к восстановлению лесов

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич в Facebook, передает znaj.ua.

Кампания "Будущее леса в твоих руках", посвященная Международному дню лесов, начнется 21 марта.

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Каждый неравнодушный может присоединиться к ней и высадить деревья вместе с лесоводами. Областные управления уже начали активно готовиться к акции, согласно поручению председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич.

"Посадка леса воспитывает культуру бережного отношения к природе. Была бы рада, если к посадке леса присоединятся целые семьи, учащиеся школ, студенчество. Такие мероприятия сплачивают украинцев. Акция носит прежде всего социальный характер. Мы будем привлекать к ней воспитанников из домов-интернатов, ведь особое внимание нужно уделить детям-сиротам и лишенным родительской опеки. Сохраним и восстановим наши леса вместе!", – подчеркнула Юшкевич.