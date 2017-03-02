Британские ученые нашли останки древнейших живых организмов

По оценке ученых, их возраст превышает 4 млрд лет, как сообщает Би-би-си.

В восточной части Гудзонова залива в провинции Квебек расположен супракрустальный пояс Нуввуагитук, содержащий вулканические и осадочные породы. Это одна из древнейших геологических формаций: считается, что возраст пояса достигает 4,28 млрд лет.

Там, в отложениях кварца, международная группа ученых и обнаружила окаменевшие нитевидные и трубчатые структуры гематита - оксида железа, указывающие на жизнедеятельность железобактерий.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Обнаруженные микроорганизмы, ширина которых составляет одну десятую человеческого волоса, содержат большое количество гематита.

Мэттью Додд, исследовавший эти находки в Университетском колледже Лондона, считает, что сделанное в Квебеке открытие прольет новый свет на происхождение жизни на Земле.

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"Это открытие дает ответы на вопросы, которые всегда будоражили человечество, а именно: откуда мы произошли и как мы оказались здесь?" - сказал Додд в беседе с Би-би-си.

Супракрустальный пояс Нуввуагитук представляет собой фрагмент древнего океанического дна; он содержит некоторые из самых ранних вулканических и осадочных пород, известных науке.

Ученые исследовали фрагменты скалистой породы, содержавшие гидротермальные жилы - трещины в океаническом дне, откуда били горячие, богатые минералами гидротермальные источники.

Известно, что такие жилы были важной средой обитания микробов. Еще один сотрудник Университетского колледжа Лондона, доктор Доминик Папино, считает, что обнаруженные окаменелости имеют тот же возраст, что и сам супракрустальный пояс Нуввуагитук, то есть эти микроорганизмы жили от 3,77 до 4,28 млрд лет назад.

"Это самые старые окаменелости на планете, - уверен Папино. - Они имеют самое прямое отношение к вопросу о нашем происхождении".

Любые заявления об обнаружении самых ранних следов жизни на Земле у многих вызывают скептицизм, что понятно. Часто невозможно доказать, что какие-то структуры не могли появиться в результате небиологических процессов.

К тому же горные породы, разумеется, претерпевают изменения. Нуввуагитук, например, в разные геологические эпохи нагревался и сжимался.

До сих пор считается, что самые ранние следы жизни на Земле были обнаружены в скалах Западной Австралии, возраст которых - 3,48 млрд лет. Однако некоторые исследователи сомневаются в их биологическом происхождении.

В случае с последним открытием специалисты из Университетского колледжа Лондона уверяют, что здесь небиологическое происхождение найденных структур практически исключено.

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При этом доктор Папино признает, что многие геологи будут удивлены тем, что метаболизирующие микроорганизмы использовали кислород так скоро после образования Земли.

"Они не допускают мысли о том, что в то время уже были организмы, дышавшие кислородом. Наше открытие датирует производство кислорода на поверхности Земли возрастом самых ранних из известных нам осадочных пород", - поясняет он.

Среди тех, кто скептически воспринял сообщение ученых из Университетского колледжа Лондона - профессор Никола Маклохлин из Университета Родса в ЮАР. "Морфология этих структур оксида железа не слишком убедительна", - сказала она Би-би-си.

По ее словам, в Нуввуагитуке есть только косвенные признаки деятельности микроорганизмов и нет окончательной уверенности в их биогенной природе. К тому же профессор Маклохлин считает, что возраст скалистых пород, о которых идет речь, не превышает 3,77 млрд лет.

Однако участники канадской экспедиции подчеркивают, что их открытие имеет большое значение и для наших представлений о существовании живых организмов в других частях Солнечной системы.

"Организмы из Нуввуагитука относятся ко времени, когда - как считается - на поверхности Марса была жидкая вода и атмосфера, похожая на земную", - говорит Мэттью Додд.

"Так что если в это время мы наблюдаем эволюцию форм жизни на Земле, то одновременно могло иметь место и зарождение жизни на Марсе", - считает он.

Гипотеза о том, что жизнь на Земле зародилась "всего" спустя несколько сотен миллионов лет после формирования нашей планеты, имеет большое значение и для дискуссии о том, было ли появление живых организмов на Земле абсолютно уникальным явлением, или для возникновения биологических видов просто достаточно возникновения правильных условий.