В Чернобыльской зоне впервые сфотографировали краснокнижного воробьиного сыча (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, с 17 по 19 февраля 2017 года эксперты Украинского центра исследования хищных птиц и Государственного специализированного предприятия "Экоцентр" во время проведения мониторинговых орнитологических исследований на территории зоны отчуждения впервые фотографически зафиксировали присутствие сычика-воробья на этой территории.

Сообщается, что ученым удалось подманить воробьиного сыча 17 февраля 2017 года на территории Толстолесовского лесничества, вторую особь заметили в этот самый день на территории отселенного села Бовище (Лубянское лесничество). Для поиска птиц использовалась методика провоцирования их локализации с помощью проигрывания записи голосов птиц на портативном аудиопроигрывателе.

"Статус присутствия этой птицы на территории зоны отчуждения до этого времени оставался неопределенным. Нам были известны лишь единичные случаи его регистрации", - сообщил эксперт Украинского центра исследования хищных птиц Сергей Домашевский.

По его словам, вследствие ограниченного хозяйствования и практически полного отсутствия населения, на большей территории зоны отчуждения появились места, пригодные для гнездования хищных птиц. Начиная с декабря 2008 года проводят учеты дневных хищных птиц, а также редких, занесенных в Красную книгу Украины и поиски совообразных.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, который расположен на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

Также отметим, что в последние годы экологи фиксируют возрождение на территории зоны отчуждения многих видов диких животных и птиц, в том числе, из-за отсутствия влияния человека на среду их обитания.

Справочно

Сычик-воробей, или воробьиный сыч – самая маленькая сова Европы и Украины (Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758), занесена в Красную книгу Украины в 2009 году с природоохранным статусом "уязвимый", входит в перечень видов Бернской конвенции, конвенции CITES.

Больше всего сведений о гнездовании сычика известно в Карпатах, а для Полесья он остается малоизученным, так как количество известных мест его гнездования является незначительным.

В последние десятилетия его стали изредка регистрировать в северных участках украинского Полесья на территориях, граничащих с Республикой Беларусь и Российской Федерацией (Сумская, Черниговская, Житомирская, Ровенская и Волынская области). Участившиеся встречи территориальных птиц на гнездовых участках на севере Украины является следствием расширения ареала сычика-воробья на юг.