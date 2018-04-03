"Бум" на первоцветы: кто и зачем уничтожает краснокнижные растения

С наступлением весны (а, тем более, накануне 8 марта) цветочные прилавки заполняются тюльпанами, гиацинтами, мимозами и конечно же, занесенными в Красную книгу, подснежниками, шафранами и другими редкими видами растений. В южных и западных регионах Украины активная торговля начинается уже к 14 февраля, ведь там они расцветают раньше, а ближе к марту краснокнижные растения свозятся в центральные области Украины, в том числе, и в столицу.

К сожалению, многие покупатели подснежников не знают о том, что совершают преступление против природы, покупая такие букеты. Главным образом, из-за недостаточной информированности украинцев об этом и банальному обману со стороны продавцов.

Вместе с тем, экологи и активисты бьют тревогу и говорят о необходимости защитить исчезающие растения, ведь если и дальше торговля редкими цветами будет процветать, то уже скоро эти цветы можно будет увидеть только на картинке.

3 мифа о торговле подснежниками

Существует три основных мифа о торговле подснежниками (это и заставляет «наивных» украинцев год от года приобретать редкие растения за копейки).

Миф №1: «Подснежниками торгуют бабушки, которые сорвали цветы у себя во дворе».

Именно это всегда твердят реализаторы подснежников, если у них спрашиваешь, откуда цветы. На самом деле все по-другому. Как правило, за беззащитными бабушками стоят опытные браконьеры, которые срезают подснежники в южных и западных областях Украины. Там предвестники весны расцветают уже в феврале. А в Киев и центральные области их привозят именно оттуда.

«Все те, кто торгуют на улицах подснежниками, стоят с ящиками, потому что все цветы - привезенные и, понятное дело, что 3 букета никто везти не будет. Эти люди обычно выглядят так, чтобы к ним никто не приставал, и все они говорят, что подснежники растут у них во дворе. Однако во дворе они если и могут расти, то в маленьком количестве», - отмечает заместитель главы Национального экологического центра Украины Алексей Василюк.

Миф №2: «Некоторые виды подснежников можно срывать».

Так говорят продавцы подснежников, тем самым защищая свою незаконную деятельность и дезинформируя тех, кто не знает наверняка. На самом деле абсолютно все разновидности подснежников занесены в Красную книгу Украины и считаются исчезающими.

«Часто продавцы говорят, что на цветках, которые они продают, три листочка, а в Красную книгу занесены только те, у которых четыре, и наоборот. На самом деле, это не правда, все 3 вида подснежников - краснокнижные. Они все имеют статус исчезающего вида» - отмечает Алексей Василюк.

Миф №3: «Если срывать подснежники без корня, то в следующем сезоне цветок возродится вновь».

Это - одно из самых популярных заблуждений, которыми часто отговариваются продавцы, убеждая, что если аккуратно обрезать цветок, то растение не погибнет, соответственно, вид не исчезнет. На самом деле функцию восстановления и размножения у подснежника выполняет луковица. Вегетационный цикл этого цветка состоит из цветения наземной части растения (это период, когда мы видим цветы) и стадии покоя.

«Во время цветения в луковице накапливаются питательные вещества, в результате чего на следующий год подснежник снова может цвести, а также могут образовываться новые растения. Если подснежник в период расцвета сорвать, то есть, отделить от луковицы, то сама луковица уже не сможет накопить питательных веществ, в результате, погибает все растение», - заверяет координатор по экообразованию WWF в Украине Татьяна Карпюк.

Цена вопроса

К сожалению, в Украине от своего привлекательного внешнего вида страдают не только подснежники. «В Красную книгу Украины занесены многие раннецветущие растения, которые можно увидеть в продаже - например белоцветы, шафран (крокус), различные виды рябчика, сна» - отмечает Татьяна Карпюк.

А исчезающими эти виды стали именно тогда, когда их массово начали срывать и продавать, до этого их существованию ничего не угрожало.

Экологи заверяют, что массовое уничтожение редких видов цветов может отобразиться на существовании и функционировании разных экосистем. Поскольку все живые организмы в экосистеме связаны между собой, то, когда пропадает один из элементов, эти связи теряются. «Исчезновение редких видов будет иметь прямые негативные последствия на окружающую среду. Например, с исчезновением растений уменьшается численность насекомых, которые опыляют их, как результат, животным, питающимся насекомыми-опылителями, будет не хватать пищи, - рассказывает Татьяна Карпюк. - Таким образом, разрушаются целые пищевые цепи».

Стоит отметить, что и нарушение порядка приобретения или сбыта краснокнижных растений, и торговля цветами в неположенном месте, являются в Украине административными правонарушениями. В первом случае – штраф от 1 700 до 3 655 гривен (могут быть оштрафованы не только продавцы, но и покупатели занесенных в Красную книгу Украины цветов), во втором – штраф от 340 до 1700 гривен.

Но есть несколько «но». В первом случае штраф выписать может только Государственная экологическая инспекция. И основная проблема в том, что вызвать ее в нашей стране не так просто. «Она (экоинспекция, – УНИАН) работает по запросам и плановым проверкам. Гражданин может обратиться с запросом в экоинспекцию, или экоинспектор напишет письмо в центральную экоинспекцию, там принимают решение, и только через 2,5 месяца они отписываются, что, когда они выехали на место, нарушителя уже не было. Это не оперативная служба и она помочь в деле оперативной борьбы с нарушителями не может», - подчеркивает заместитель главы НЭЦУ Алексей Василюк.

Что касается торговли цветами в неположенном месте, то здесь на помощь приходит полиция. «Поскольку у нас нет установленных мест для торговли краснокнижными растениями, то такие продажи где угодно являются незаконными. Поэтому, видите незаконную торговлю – звоните в полицию. И они должны выехать на место вызова. При этом, важно проконтролировать, чтобы полиция цветы изъяла», - говорит эксперт.

Спасти исчезающие виды

Дело в том, что ежегодно в Украине полиция вместе с Государственной экоинспекцией проводят операции, направленные на охрану первоцветов. Но результаты, как правило, назвать продуктивными сложно. К примеру, по данным прошлогодней операции «Первоцвіт – 2016», всего по Украине было составлено всего 129 протокола об административных правонарушениях. Более того, только 47 из них завершились в пользу экоинспекции и нарушители заплатили штрафы.

Даже если сумма была максимальной, это – капля в море таких правонарушений. Большинство браконьеров краснокнижных растений все же остаются безнаказанными. Так, в Киевской области около 75% таких правонарушений решились закрытием дела без взыскания штрафа. По столице в прошлом году было составлено более 50 админпротоколов, но до суда дошли и были рассмотрены только 16. Любопытно, что никаких апелляций по таким делам экоинспекция не подавала.

Но самое главное, к нарушителям почти не применяются меры, прописанные в Постановлении Кабинета министров Украины от 7 ноября 2012 года №1030 «О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания)».

Согласно этого документа, за каждый сорванный цветок должен насчитываться штраф от 49 до 62 грн (в зависимости от вида растения). То есть, каждого продавца могут оштрафовать на несколько десятков тысяч гривен! «Конечно, никто нарушителя не посадит, но экономический ущерб он получит», - убеждены экологи.

Для этого и нужно сознательное общество, которое будет не только реагировать на факты незаконной продажи редких цветов, а вызывать полицию по факту таких нарушений и контролировать до конца факт изъятия растений и составление протоколов о штрафах.

Впрочем, самым эффективным способом спасения краснокнижных растений остается один-единственный – отсутствие спроса на них. Если никто не будет покупать первоцветы, то исчезающие виды Украине все же удастся сохранить.

Елена Пащенко