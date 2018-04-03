Опасные "заначки": что делать с промышленными свалками

Хвостохранилища – это комплекс специальных сооружений, которые предназначены для хранения радиоактивных, токсичных, отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. Согласно последним данным Минприроды, на территории Украины находится 344 многотоннажных хранилища промышленных отходов. Наибольшее скопление - в самых промышленных регионах: Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Львовской областях. Некоторые из хранилищ строились еще в 30 годах прошлого века, в период индустриализации, поэтому не удивительно, что сейчас они переполнены.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак утверждает, что эти накопители несут потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья людей не только на территории одного региона или всей Украины, но и за ее пределами. «Официально таких хранилищ в Украине всего 200. В то же время данные, полученные Минприроды совместно с международным проектом по безопасности хвостохранилищ и общественными организациями, свидетельствуют, что их количество значительно больше и составляет 344 объекта», - отметил он.

К сожалению, хвостохранилища – наследие Украины с советских времен, когда экологическая составляющая любого большого проекта, как, к примеру, появление нового ГОКа, не учитывалась ради технического прогресса. Поэтому нередко такие объекты размещались в оврагах, ярах, руслах рек, озерах. «Таким образом, на сегодняшний день у нас по всей стране есть озера, по которым можно изучать таблицу Менделеева. Построенные в прошлом веке такие хранилища несут потенциальную экологическую угрозу для окружающей среды и здоровья людей», - считает министр.

Проблема состоит еще и в том, что в Украине нет единой системы мониторинга накопителей. Так, на производствах не применяют пылеподавление, во многих хранилищах отсутствует стена в грунтах, из-за чего происходят постоянные утечки отходов. Единственное, что работает на производствах – наблюдательные скважины. Да и то, не на всех накопителях, сетуют эксперты.

«Хвостохранилища – объекты очень высокой потенциальной экологической опасности. Они являются основными источниками загрязнения воздуха, подземных вод, местных источников водоснабжения. Там, где вокруг крупные хвостохранилища, площадное загрязнение подземных вод выше всех допустимых норм. Во многих населенных пунктах люди не могут пользоваться колонками. Многие хвостохранилища переполнены. Мы боимся, что может произойти авария, прорвет дамбу, а это - катастрофические последствия», - убежден эксперт международного проекта безопасности хвостохранилищ Григорий Шматков.

Чтобы уберечься от потенциальной угрозы, в Минприроды взялись за внедрение в Украине Директивы 2006/21/ЕС которая предусматривает наведение порядка в управлении отходами добывающей промышленности. К тому же, это – еще один шаг к выполнению Украиной требований Соглашения об ассоциации Украина – ЕС. «В рамках реализации проекта удалось создать базу данных накопителей промышленных отходов в Украине, определить рейтинг этих объектов по уровню потенциальной опасности, провести анализ соответствия украинского законодательства требованиям Директивы, разработать «дорожную карту» по ее имплементации в контексте повышения безопасности хвостохранилищ и разработать методологию повышения безопасности этих объектов как практический инструмент», - рассказал в начале февраля 2017 года министр экологии.

Еще в планах на 2017 год - провести полную инвентаризацию всех накопителей промышленных отходов. У каждого хранилища должен быть свой паспорт, где будет указана точная информация о наполнении, количестве, составе и уровне опасности отходов. Далее эта информация будет перенесена на интерактивную карту и станет общедоступной.

Вместе с тем, главный эксперт международного проекта безопасности многотоннажных накопителей Григорий Шматков отмечает, что принятие Директивы - это длительный этап, но уже сейчас нужно делать что-то, что позволит избежать глобального загрязнения. Эколог утверждает, что все хвостохранилища должны рассматриваться как техногенные месторождения полезных ископаемых. Таким образом, ресурсы для производства можно брать из накопителей, не используя недра. «Директива - рекомендательная. Она не затрагивает технических вопросов эксплуатации недр и обращения с отходами, то есть, технические вопросы должны решать уже наши государственные регуляторы – министерства. Сейчас министерство экологии, министерство угольной промышленности, госслужба чрезвычайных ситуаций должны требовать от хозяев производств начать заниматься закладкой выработанного пространства и использованием наколенных отходов, как вторичных ресурсов, когда это возможно», - убежден эксперт.

По его словам, в Украине в качестве полезных ископаемых можно использовать угольные шламы отходов коксохимического производства, отходы производства минеральных удобрений, так называемый фосфогипс, которого накоплено сотни тысяч тонн. «В частности, его можно использовать для производства строительных материалов, - отмечает Шматков. - Любые шлаки можно перерабатывать в материалы для дорожного строительства. У нас проблемы с дорогами? Вот, берите. На Западе такой подход постоянно разрабатывается. Отходы одного производства служат сырьем для другого», - говорит эколог.

Эксперт утверждает, что технологии переработки вторсырья в Украине известны, однако производств, которые специализируются на этом сейчас в стране нет. Проблема – в инвестициях и заинтересованности государства создавать предприятия для переработки отходов. «Нужно всячески приветствовать привлечение новых инвестиций в современные способы переработки мусора», - считает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

«На Западе такие предприятия создаются на паритетных началах: бизнес и громада. К примеру, в Германии громада собирается и решает, что 50% инвестиций в работу предприятия вложат местные власти, 50% - частные предприятия. Полученные доходы делят пополам. Такой подход облегчает задачу частному предприятию и решает проблему громады. Так там происходит и переработка бытовых отходов. Конечно, жители заинтересованы в проектах», - рассказывает Григорий Шматков.

Конечно, сейчас громады в Украине только формируются, не имеют ни опыта, ни знаний, как это делать. Но нужно с чего-то начинать.

Татьяна Кузнецова