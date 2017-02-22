Кабмин отстранил от должности главного экологического инспектора из-за коррупции

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр экологии Остап Семерак.

«Только что Кабинет министров уволил Заику А.М. с должности главы Госэкоинспекции», - написал Семерак.

Как сообщал УНИАН, 27 мая 2015 года Кабмин назначил главой Госэкоинспекции Андрея Заику. В мае 2016 года министр экологии Остап Семерак заявил о намерении поднять на заседании правительства вопрос об объявлении выговора Заике по результатам осмотра проблемных зон вырубки лесов.

В июне 2016 года Семерак заявлял, что одним из приоритетов деятельности Минэкологии является создание интегрированной новой экологической инспекции, которая объединит в себе все контролирующие функции министерства и других ведомств, до конца 2016 года. Также министр анонсировал обновление кадрового состава Госэкоинспекции, который на сегодня составляет 2700 человек.

11 января 2017 года Кабмин поручил провести служебное расследование деятельности Заики. 17 февраля Семерак сообщил, что Минэкологии завершило проверку Госэкоинспекции, в результате которой был выявлен ряд коррупционных нарушений.

22 февраля коллегия Минэкологии приняла решение о привлечении главы Госэкоинспекции Андрея Заики к дисциплинарной ответственности.