В Минэкологии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя Госэкоинспекции

Как сообщили в пресс-службе Минэкологии, Коллегия ведомства заслушала отчет о результатах проверки Госэкоинспекции о состоянии реализации государственной экологической политики в сфере государственного надзора (контроля) с 1 июня 2015 года по 17 января 2017 года.

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По результатам заседания было принято решение о поддержке заключения Комиссии Минприроды о целесообразности привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя Госэкоинспекции Заики.

Также Коллегия поддержала решение передать в правоохранительные органы акты проверки, свидетельствующие о ряде серьезных нарушений природоохранного законодательства.

Как напомнили в Минприроды, 11 января Кабинет министров Украины поручил провести служебное расследование относительно действий руководителя Госэкоинспекции Заики. 24 января была образована Комиссия по проведению проверки деятельности Госэкоинспекции.